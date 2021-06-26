Вертолет приземлился на пляже с отдыхающими в Татарстане

В Татарстане проводится проверка после публикации видео с приземлившимся среди отдыхающих на пляже вертолете, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Татарской транспортной прокуратурой по данной информации организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

В соцсетях опубликовали ролик, на котором запечатлено, как вертолет приземлился на песчаном берегу, где отдыхают люди. Автор ролика пояснил, что вертолет пробыл на месте недолго, поздоровался, выпил кофе и улетел. По предварительным данным, видео сняли в городе Лаишево в Татарстане.

В мае 2019 года на открытом пляже в поселке Ильичево под Петербургом приземлился вертолет, он распугал отдыхающих, девятилетняя девочка от испуга упала с песчаной насыпи и вывихнула руку.