 

В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем

26.06.2021, 17:50, Разное
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Такое мнение озвучил глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал американской армии Марк Милли. По его словам, на данный момент нет никаких признаков того, что КНР намеревается напасть на Тайвань в ближайшие 12-14 месяцев.

Однако к 2027-м году это вполне может произойти. Как отметил Милли, на сегодняшний день Пекин не перестает наращивать сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы с целью как следует подготовиться к вторжению на Тайвань.

Издание Popular Mechanics предполагает, что сражение за остров может начаться в 2035-м году, а не в 2027-м. Если так, то Пекин успеет еще лучше подготовиться к ведению боевых действий и десантированию на остров через пролив, отделяющий его от материка.

Ранее в газете South China Morning Post были опубликованы результаты опроса, проведенного среди аналитиков. Эксперты делились своим мнением, касательно возможностей США при гипотетическом сражении с Китаем за Тайвань. Ссылаясь на их выводы, издание написало, что для того, чтобы победить в таком сражении Китай, Штатам пришлось бы задействовать около 80 процентов своих воздушных и военно-морских сил. Эта публикация стала, своего рода, комментарием к командно-штабным играм ВВС США. Их результатом стала “победа Соединенных Штатов, где ВВС США помогли дать отпор китайским военным в захвате Тайваня”.



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