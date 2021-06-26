Мнение: Два мира – две справедливости
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В США полицейский не хотел убивать Джорджа Флойда. Но Флойд умер. Экс-полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Флойда и приговорили к 22 годам и шести месяцам лишения свободы.
В России полицейский не хотел убивать Векила Абдуллаева.
Старший лейтенант полиции 38-летний Александр Гусев случайно выстрелил в голову Абдуллаева. Абудуллаев умер.
Но в тюремных камерах – товарищи убитого.
Где больше справедливости? В США или России?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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