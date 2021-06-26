 

Мнение: Два мира – две справедливости

26.06.2021, 17:26, Разное
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В США полицейский не хотел убивать Джорджа Флойда. Но Флойд умер. Экс-полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Флойда и приговорили к 22 годам и шести месяцам лишения свободы.

В России полицейский не хотел убивать Векила Абдуллаева.

Старший лейтенант полиции 38-летний Александр Гусев случайно выстрелил в голову Абдуллаева. Абудуллаев умер.

Но в тюремных камерах  – товарищи убитого.

Где больше справедливости? В США или России?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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