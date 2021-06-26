Мнение: О смертельно опасном тесте на ковид

Один мой знакомый, человек вроде неглупый и даже юрист, предложил, как поставить точку в спорах о фейковости новой коронавирусной инфекции. Так, чтобы раз и навсегда. Тест и впрямь из разряда пан или пропал. Со стороны – так и вовсе с риском для жизни.

Суть предложения в следующем.

Набирается группа добровольцев 15-20 человек, разных возрастов, разной группы крови и т.п., готовых войти в красную зону Коммунарки без средств защиты. И чтобы за ними могли наблюдать, кто заболеет, а кто нет, как будет развиваться протекание болезни и пр.

Якобы, это даст возможность медикам получить бесценную информацию, как говорится, из первоисточников. Такой вот благородный риск ради всего человечества. Теперь он ждёт, примет Минздрав это соблазнительное предложение или откажет.

Вот вы как думаете, герой он? Или просто идиот, пардон за откровенность.

Своё мнение я сформулировал так:

Ребят, ну вот зачем вы в «красной зоне»? У кого-то из вас профильное мед.образование? Навыки и диплом хотя бы медбрата? Умеете ставить уколы и капельницы, владеете СЛР, можете хотя бы противопролежневые мероприятия делать? Чем Вы поможете больнице у которой и так пациентов хватает? Тем, что отвлечёте часть внимания врачей на себя и, вероятно, станете источником заболевания для кого-то из них?

Ответа, конечно, не последовало. Конечно, группа решительных диссидентов уже настроилась говорить не меньше, чем с министром – что им простой блогер!

Но подумалось ещё вот о чём. С виду, вроде бы резонное предложение – направлять ковид-диссидентов всех мастей волонтёрами в инфекционные больницы. В конце концов, надо кому-то и утки за лежачими выносить, и тела в морг перевозить, и ещё много работы, профильного образования не требующей. Но с другой, неподготовленные люди, смелые только в блогах да на словах, действительно станут обузой для любой больницы. Тем более, что и волонтёрить идут те, кто мотивирован, а не те, кого пнули.

Так что, нет, пока что ничего лучшего, чем лечить упёртых антипрививочников от CoVID-19 только амбулаторно, невзирая на симптомы и проч., в голову не приходит. Но это, как мне сказали, не гуманно. Мол, их надо переубеждать мягко и вообще агитировать позитивно.

А есть ли способ переубедить упёртого ковид-дисидента?

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