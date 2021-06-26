Бразильский дом с деревенскими элементами: кое-что может подойти и нам

Какой бы наша планета ни казалась нам большой, в последние годы народы становятся друг другу ближе. И это связано не только с тем, что люди стали мобильнее. Границы между людьми размываются, и культуры смешиваются, что влияет и на дизайнерские решения.

Где располагается

В одной деревушке в Бразилии был построен дом площадью в 330 квадратных метров. Постройка размещена в самом центре притяжения туристов. В доме много света и большая часть интерьера выполнена из деревянных деталей. Рассмотрим жилое пространство со всех сторон.

Обзор дома

Малоэтажная постройка выделяется среди других домов благодаря своему белому фасаду. Ведь обычно в бразильских деревнях принято красить стены домов в красочные цвета.

По словам архитекторов, большинство решений было направлено для того, чтобы подчеркнуть качество интерьера и материалов, которые использовались при постройке. Использовались даже материалы, мебель и другие составляющие интерьера, которые были привезены из других городов.

Деревянная мебель контрастно смотрится на фоне белых стен. В интерьере использовалось много зелени, чтобы создать уют и сделать более плавную обстановку.

Старое каноэ, которое было привезено специально из другого города, было переделано под скамью.

На полу не использовались ковры с целью подчеркнуть фактурность деревянного пола. Мягкая мебель, тумбочки, лампы и вазы были разработаны по специальному заказу дизайнеров.

В доме было запланировано четыре ванные комнаты, кухня, большая гостиная. Все комнаты выполнены в одном стиле. Вся древесина, обработанная местными мастерами, придает жилому пространству элегантности, не утяжеляя его.

Стены в доме отделаны специальной штукатуркой, которая создает интересный эффект. Также обрабатывают стены в мексиканских, испанских и других средиземноморских домах.

Для изготовления изголовья кровати использовали ограждение от кузова грузовика. По словам дизайнеров, это решение дает жизнь тем вещам, которые бы оказались на свалке.

Зеркало, настенные светильники и медные смесители — это ручная работа, предметы созданы местным художником. Бетон покрыт эпоксидной смолой и придает материалу элегантный вид.

Главная спальня, которая расположена на втором этаже, оснащена собственным бассейном. Благодаря такому расположению вода в нем нагревается в течение всего дня. Практически невозможно устоять перед тем, чтобы не окунуться утром или вечером в теплый бассейн.

Оформление кухни

При оформлении кухни было принято решение по установке центрального острова, который помог оптимизировать пространство и увеличить рабочую зону и количество обеденных мест.

Остров покрыт полированным гранитом, а боковые стойки выполнены из полированного бетона. Смесители, краны, шкафы и разделочные доски были выполнены руками местных мастеров. А трехъярусная подставка под фрукты была изготовлена известным бразильским архитектором.

В этом прекрасном доме каждая деталь продумана до мелочей и у каждого предмета есть своя история, которая воплощена в жизнь местными специалистами.