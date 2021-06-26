Удар кометы мог изменить ход развития человеческой цивилизации

Новую научную работу об истории развития человеческой цивилизации представили в университете Эдинбурга (Шотландия). Ученые утверждают, что важной отправной точной для людей стала катастрофа, произошедшая примерно 13 тысяч лет назад, когда с нашей планетой столкнулась комета.

Интересно, что именно в этот период начинается быстрое развитие цивилизации. Очевидно, что упавшие на Землю фрагменты космического тела сильно изменили климат. У человечества же было только два выхода: смириться с вымиранием или противодействовать внешней среде, развивая технологии. Именно в то время заканчивается эра охоты и собирательства, говорят ученые. Люди стали жить оседло, занялись земледелием, скотоводством и ремеслами.