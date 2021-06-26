 

Удар кометы мог изменить ход развития человеческой цивилизации

26.06.2021, 17:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новую научную работу об истории развития человеческой цивилизации представили в университете Эдинбурга (Шотландия). Ученые утверждают, что важной отправной точной для людей стала катастрофа, произошедшая примерно 13 тысяч лет назад, когда с нашей планетой столкнулась комета.

Интересно, что именно в этот период начинается быстрое развитие цивилизации. Очевидно, что упавшие на Землю фрагменты космического тела сильно изменили климат. У человечества же было только два выхода: смириться с вымиранием или противодействовать внешней среде, развивая технологии. Именно в то время заканчивается эра охоты и собирательства, говорят ученые. Люди стали жить оседло, занялись земледелием, скотоводством и ремеслами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.05 / В Украине стало больше граждан, которые считают низким уровень угрозы заболевания COVID-19 – опрос

06.10 / Победитель «Лидеров России» стал директором департамента Минприроды

27.05 / Fox News – «лицемерный» Байден закрывает трубопроводы в США, но «путинскому» «Северному потоку» не мешает

14.07 / В РФ подтвердили 6,2 тыс. новых случаев коронавируса

20.05 / Нардеп Гончаренко: Мы должны сохранить рабочие места и вывести бизнес из “тени”, а не повышать налоги

08.12 / Германия второй раз выделит Украине €1 млн на поддержку реформ

16.09 / Аналитики: российский кредит поможет Лукашенко, но ненадолго

23.07 / Трамп допустил закрытие других дипмиссий Китая в США вслед за Хьюстоном

07.12 / Космодром «Восточный» готовится к проведению первого в этом году запуска

21.10 / В Харькове недосчитались 5 тыс. бюллетеней – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика