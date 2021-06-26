Специалисты рассказали о продуктах, останавливающих старение

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26.06.2021, 17:04, Разное
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Для продления молодости люди пользуются различными кремами, сыворотками, лосьонами. Однако специалисты напоминают, что такие средства могут не помочь бороться со старостью, ели люди не станут следовать здоровому питанию.
Эксперты полагают, что замедление старения организма обусловлено внутренними процессами. Применение ботокса и уходовой косметики является только «декорацией» внешности. Самым проверенным способом улучшения здоровья и долголетия считается правильное питание. Опыт исследователей института функциональной медицины в Вашингтоне продемонстрировал, что определенные продукты обладают антивозрастными особенностями.

Людям стоит включить в свой рацион капусту, шпинат, листовые овощи, которые имеют много питательных веществ. Исследование показывает, что диета, в которой много темно-зеленых листовых овощей, за 8 недель останавливает старение на 2 года, провоцируя преобразования в ДНК. Для максимального эффекта необходимо есть 2 порции зелени в день.

В клубнике, малине, ежевике много антиоксидантов. Такие ягоды – хороший источник антоцианов, которые способствуют предотвращению возрастных метаболических изменений. Черника укрепляет сердце и сохраняет когнитивные функции с течением возрастом. Для ощущения пользы стоит есть в день по горстке таких фиолетовых и красных ягод.

Опыты доказали, что добавляя в меню половину чайной ложки куркумы ежедневно, можно процесс старения обратить вспять. У розмарина также имеется подобный эффект, а в блюда достаточно добавлять 0,5 чайной ложки такой травы. Пользу имеют и корица, имбирь, красный перец, чеснок считается важным пребиотическим продуктом, который нужен для полноценной работы кишечника, который оказывает влияние на внешность людей.

Во фруктах содержатся антивозрастные питательные компоненты. Включение в меню мандарин, яблок, гранат может быть ключом к долгой жизни, но стоит смотреть на количество сахара в продукте. Если сладости очень много, то произойдет резкий подъем уровня сахара в крови.

Источник: profile.ru



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