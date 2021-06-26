Эксперты рассказали, как сохранить здоровье волос

Эксперты в области косметологии рассказали, о простом и доступном всем способе сохранить здоровые волосы. Для этого они предлагают использовать обычный шампунь и ингредиент, который можно найти на любой кухне.

Здоровые волосы делают привлекательнее как представительниц прекрасного пола, так и мужчин. Для того, чтобы сохранить их более здоровыми, упругими и эластичными, следует правильно ухаживать за ними. Необычный совет дали эксперты косметологи из Ливии, согласно их информации, при мытье головы следует добавлять такой привычный сладкий продукт, как сахар. Он помогает сохранить здоровье волосяного покрова, при этом благотворно влияя на кожу головы.

Кухонный ингредиент даст возможность избежать многих заболеваний, кроме того, он стимулирует рост волос, а также восстанавливает их здоровый блеск и красоту. Сахар способствует отшелушиванию омертвевших клеток эпидермиса, очищая голову от кожного сала и загрязнений.

Для достижения максимального эффекта следует нанести на кожу головы смесь из сахара и шампуня, после чего легкими движениями распределить и помассировать. Оставив такую своеобразную маску на 10 минут, ее смывают водой. Подобное скрабирование позволяет улучшить возможность кожи дышать, использовать подобный способ можно примерно каждый 3-5 раз при мытье головы.

Источник: inosmi.ru