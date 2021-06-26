Подпись Joe Biden под петицией об отставке Татарова – это хакерская атака высокого уровня – Госспецсвязи

После голосования за петицию, специалисты службы провели аудит по обращению Офиса президента Украины. Они установили факт фиктивного голосования с помощью похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи. Ключ сгенерировал квалифицированный поставщик электронных доверительных услуг АО КБ “Приватбанк”, пояснило ведомство.

“Такие действия являются целенаправленной хакерской атакой высокого уровня сложности”, – отметило Госспецсвязи.

Работники службы считают, что атаку столь высокого уровня можно осуществить путем компрометации личного ключа и использования лиц, имеющих доступ к генерированию ключей. Также в службе полагают, что это могла быть “дорогостоящая направленная хакерская атака, которую готовили несколько месяцев”.

“Специалисты Госспецсвязи безотлагательно начали проводить масштабную операцию по полной проверке системы электронных доверительных услуг. Сейчас исследуется система выдачи ключей АО КБ “Приватбанк” на соответствие требованиям безопасности”, – сообщили в госслужбе.

Подобную проверку устроят для всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг.

Контекст:

Под петицией об увольнении Татарова, зарегистрированной на сайте ОП главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным, 17 июня появилась подпись Joe Biden. Шабунин посчитал это свидетельством того, что вся система государственной кибербезопасности под угрозой.

Петицию об увольнении Татарова создали 26 марта. Сейчас она перешла в статус “на рассмотрении”, под ней подписалось почти 25,9 тыс. человек.

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов “Автомайдана” Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги “Автомайдана”. СМИ называли Татарова “рупором” МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы “Укрбуду” Максима Микитася: 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в “Укрбуді”, вместе с Микитасем “дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения”.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его “профессиональным человеком”.

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