 

Могилевская проиграла челлендж на похудение и показала себя лысой

26.06.2021, 17:02, Новости дня
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В последний день челленджа весы показали Могилевской 72,9 кг, хотя должна была добиться веса не более 72,6 кг.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram

После этого певица опубликовала в Stories фото, где она якобы побрита налысо. Однако ее подписчики под последними постами отмечают, что это, скорее всего, фотошоп.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram

В своем последнем посте Могилевская опубликовала видео вместе с ведущими Лесей Никитюк и Сергеем Притулой, где они якобы стригут артистку. Однако подписчики уверены, что телеведущие отстригали певице накладные пряди волос, а не настоящие.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:

В конце мая Могилевская в эфире канала “Украина” заявила, что набрала лишний вес, и публично обратилась к украинскому фитнес-тренеру Аните Луценко за помощью.

2 июня Луценко сообщила, что певица стала участницей челленджа и обязалась до 26 июня (за три недели) похудеть на 4 кг. В противном случае артистке предстоит побриться налысо.

3 июня Могилевская призналась, что ее вес составляет 76,6 кг, а уже на следующий день похвасталась, что похудела на 600 г. 12 июня певица сообщила, что уже сбросила 1,5 кг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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