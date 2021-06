В Сальвадоре каждому жителю выплатят $30 в биткоинах. Властям для такой акции придется закупить криптовалюты на $195 млн

Цифровые монеты решили раздать, чтобы популяризировать использования биткоина и криптокошелька.

Será dentro de la app Chivo donde te depositaremos los * 30 equivalente en #Bitcoin para promover su uso en la economía y para que la gente tenga un incentivo para utilizar la aplicación. pic.twitter.com/bi3zr6I93p

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

“С помощью стимула в размере $30 в биткоине мы хотим, чтобы население использовало эту систему в качестве законного платежного средства, чтобы обеспечить прилив денег в экономику и помочь экономическому росту страны”, – заявил Букеле.

Con el incentivo de los * 30 en #Bitcoin queremos que la población haga uso de este sistema y del bitcoin como moneda de curso legal, para generar multiplicación del dinero en la economía y ayudemos al crecimiento económico del país pic.twitter.com/uIHHzpixgi

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Глава Сальвадора уверен, что закон о признании биткоина платежным средством вступит в силу 7 сентября этого года.

Con la entrada en vigencia de la #LeyBitcoin el próximo 7 de septiembre, garantizaremos que TODAS las transacciones en efectivo seguirán siendo en dólares. pic.twitter.com/a2nI23rZWD

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Телеведущий Yahoo Finance Зак Гусман подсчитал, что властям Сальвадора для такой акции придется закупить биткоины на сумму $195 млн. Подсчет он провел, умножив $30 на количество взрослого населения страны (6,5 млн человек).

* 30 in free #bitcoin for every adult

X 6.5 million adults

= * 195 million in BTC getting airdropped across El Salvador

Pretty cool. Pretty Chivo. https://t.co/VXDD9ePdBp

— Zack Guzman (@zGuz) June 25, 2021

Контекст:

Сальвадор 9 июня стал первой страной в мире, где биткоин признали официальным платежным средством. Букеле говорил, что биткоин имеет рыночную капитализацию в $680 млрд. По его словам, если 1% этих средств инвестировать в Сальвадор, это увеличит ВВП страны на 25%. Букеле поручил проработать план майнинга криптовалюты за счет дешевой возобновляемой энергии вулканов.

По сведениям Reuters, экономика Сальвадора в значительной степени зависит от денег, присылаемых сальвадорцами из-за границы. В 2019 году денежные переводы в страну составили почти $6 млрд, или примерно пятую часть ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире. Переход на цифровую валюту позволит избежать высоких налоговых сборов, связанных с ежемесячной отправкой денег домой.

—