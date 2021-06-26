 

Экс-жена Путина получила долю в бизнесе по аренде смартфонов

26.06.2021, 17:02, Новости дня
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Речь о стартапе “Запросто”, 10,8% которого находится в собственности компании “Меридиан”. Она в свою очередь принадлежит Очеретной, говорится в базе данных “Контур.Фокус”.

Сервис “Запросто” – это аренда смартфонов, планшетов или умных часов с правом выкупа, объясняли сами владельцы компании изданию Rusbase. На гаджеты устанавливается программное обеспечение Smart Collection, позволяющее удаленно заблокировать устройство. 

Журнал “Компания” писал, что до сентября 2020 года “Запросто” называлась ООО “Кармани лизинг”. Совладельцем бизнеса бывшая жена президента стала накануне регистрации нового товарного знака – летом 2020 года. Доля Очеретной тогда была больше – 12,38%. Компанию возглавлял Александр Бобылев, бывший гендиректор “Райффайзен-Лизинга”.

Контекст:

Путин и Очеретная были женаты почти 30 лет, до 2013 года. Позже Очеретная вышла замуж за главу российского некоммерческого фонда “Центр развития межличностных коммуникаций” Артура Очеретного.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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