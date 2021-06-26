Вирусолог назвал безопасный для прививки беременным триместр

Прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности, никакого вреда не будет, сообщил сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, в данный момент учеными во всем мире накоплен достаточный опыт, чтобы принимать такие решения.

«Сейчас уже провакцинированы порядка 20 миллионов человек в России, а в мире – это порядка 2,5 млрд. Так что сейчас большой опыт уже накоплен. Никто не заинтересован в том, чтобы взять какую-то группу людей, вакцинировать ее и получить тяжелые осложнения. Я думаю, что прививать, наверное, будут со второго триместра беременности. В первом триместре обычно не прививают. Я думаю, что никакого вреда не будет. Это проверено», – приводит «Ридус» слова Альтштейна.

Вирусолог считает, что решение разрешить беременным прививаться связано со стремлением властей увеличить охват населения массовой вакцинацией.

«Да, конечно, стараются прививать как можно больше людей. Те побочки, которые вакцина дает, ни в какое сравнение не идут с тяжелой инфекцией. Вакцина защищает от смерти, и это очень важно», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что беременным разрешили прививаться «Спутником V». В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные о безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.