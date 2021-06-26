 

Минкульт: новые правила для музыкантов по литованию произведений не распространяются на рэперов

26.06.2021, 18:07, Разное
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Министерство культуры заявило, что обязательное согласование текстов песен с властями (т.н. “литование”), которое вступает в силу для музыкантов с 1 сентября 2021 года, не будет распространяться на рэп-исполнителей.

– Действительно, с 1 сентября любое музыкальное произведение по части текста надо будет согласовать, сейчас мы готовим работу соответствующего отдела и электронной приёмной, – подтвердил представитель министерства Василий Комаров. – Исполнять произведения с нелитованными текстами, публиковать их в сети или распространять иным образом будет запрещено.

На вопрос журналистов о том, подпадают ли под это правило рэп-композиции, чиновник ответил отрицательно.

– В первом проекте постановления, в подписанном постановлении, в законопроекте – там везде чётко сказано, что речь о музыке. Рэп, шаманское горловое пение и другие виды звукоизвлечения, не являющиеся при том музыкой, под действие этого акта не подпадают, – пояснил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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