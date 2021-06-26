 

Всего 20% дна Мирового океана нанесены на карту

26.06.2021, 16:16, Новости дня
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Получено еще одно доказательство давно известному факту: дно морское на Земле изучено гораздо хуже, чем поверхность Луны, на которой за всю историю человечества побывало-то всего несколько астронавтов.

Как сообщили представители международной группы ученых, работающих под руководством и за деньги миллиардера Виктора Весково, до сих пор им удалось создать карты не более чем 20% дна Мирового океана.

А ведь вода покрывает 70% нашей планеты! Оказывается, сама Земля является малоизученной для современной науки. Впрочем, это дело поправимое. Ученые также сообщают, что наконец-то получили достаточно финансирования для картографических работ. Единственное, что необходимо для полного осуществления проекта, – это время. По плану, создание полной карты дна Морского океана должно быть закончено до 2030 года.



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