 

У берегов Хорватии обнаружено поселение, которому 6 тысяч лет

26.06.2021, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обнаруженное у берегов Хорватии древнее поселение существовало еще 4,5 тысячи лет назад, а возникло оно не позднее, чем 6 тысяч лет назад, говорят археологи. Однако до сих пор о нем ничего не было известно, потому что сейчас оно затоплено морской водой.

Отправной точкой для начала исследований стали наблюдения со спутника. На одном участке хорошо видно мелководье, которое в древности могло быть островом, а затем эта территория ушла под воду.

Когда ученые, надев акваланги, спустились в этом месте на дно, то обнаружили там остатки стен строений, а также древние артефакты. Все говорит о том, что поселение относится к эпохе неолита – позднему периоду Каменного века. Исследования продолжаются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / “Плакальщица на похоронах”. Полякова, попавшая в скандал, объяснила свои слова в адрес Тины Кароль

10.02 / Захарова рассказала о трудностях российских дипломатов за прошлый год

24.01 / В результате авиакатастрофы в Бразилии погибли футболисты и президент клуба

13.10 / Дуда и Зеленский призвали положить конец «нелегальной оккупации» Крыма

16.07 / Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж

15.08 / Зеленский назвал переданных Минском россиян «демонами войны» и пригрозил последствиями

09.07 / Киев попросил НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе

21.07 / Пентагон опроверг статьи о выплатах Россией «вознаграждений» талибам

03.06 / Названы сроки перехода на биометрию для идентификации пассажиров

05.11 / Названа причина въезда машины в остановку в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика