У берегов Хорватии обнаружено поселение, которому 6 тысяч лет

Обнаруженное у берегов Хорватии древнее поселение существовало еще 4,5 тысячи лет назад, а возникло оно не позднее, чем 6 тысяч лет назад, говорят археологи. Однако до сих пор о нем ничего не было известно, потому что сейчас оно затоплено морской водой.

Отправной точкой для начала исследований стали наблюдения со спутника. На одном участке хорошо видно мелководье, которое в древности могло быть островом, а затем эта территория ушла под воду.

Когда ученые, надев акваланги, спустились в этом месте на дно, то обнаружили там остатки стен строений, а также древние артефакты. Все говорит о том, что поселение относится к эпохе неолита – позднему периоду Каменного века. Исследования продолжаются.