 

В Млечном Пути до сих пор найдена только одна планета, очень похожая на Землю

26.06.2021, 16:16, Новости дня
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Только Kepler-442 b является той единственной в Млечном Пути планетой, которая действительно очень похожа на Землю. Об этом рассказали археологи, отвечая на вопрос, есть ли у человечества хотя бы теоретическая возможность переселиться на другое небесное тело.

На самом деле, ученые часто оперируют понятием экзопланеты, под которое подпадает достаточно большое количество объектов со схожей гравитацией, твердой поверхностью и близким химическим составом атмосферы.

Ученые предполагают, что теоретически на них могли бы развиваться живые организмы. Но речь идет вовсе не о человеке. Дело в том, что на классической экзопланете для нас было бы либо слишком жарко, либо слишком холодно. Мы говорим о сотнях градусов выше или ниже нуля, отмечают ученые. А в таких условиях мы выжить не смогли бы.



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