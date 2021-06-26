В Млечном Пути до сих пор найдена только одна планета, очень похожая на Землю

Только Kepler-442 b является той единственной в Млечном Пути планетой, которая действительно очень похожа на Землю. Об этом рассказали археологи, отвечая на вопрос, есть ли у человечества хотя бы теоретическая возможность переселиться на другое небесное тело.

На самом деле, ученые часто оперируют понятием экзопланеты, под которое подпадает достаточно большое количество объектов со схожей гравитацией, твердой поверхностью и близким химическим составом атмосферы.

Ученые предполагают, что теоретически на них могли бы развиваться живые организмы. Но речь идет вовсе не о человеке. Дело в том, что на классической экзопланете для нас было бы либо слишком жарко, либо слишком холодно. Мы говорим о сотнях градусов выше или ниже нуля, отмечают ученые. А в таких условиях мы выжить не смогли бы.