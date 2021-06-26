Исследователи обнаружили «химический переключатель» токсичности белка, вызывающий болезнь Альцгеймера

Специалисты Токийского университета обнаружили «химический переключатель» токсичности белка, который может вызывать заболевание Альцгеймера. Проблему связывают с его накапливанием в мозге.

Источником нормальной работы клеток является белок тау. Он формирует и стабилизирует микротрубочки и тонкие нити, поставляя «дороги» для движения молекул меж органеллами. В иных случаях они начинают накапливаться, формируя липкие комки, блокирующие в мозге возбуждение нейронов и вызывающие болезни мозга.

Исследователи с руководителем Канвэ Андо пользовались мухой дроздофилой для выявления специфических особенностей белка, которые мешают ему функционировать правильно. Систематично изменяя часть гена, который кодирует тао, они хотели обнаружить все изменения. Как оказалось, его токсичность взаимосвязана с преобразованиями аминокислотных остатков в участках C291 и C322.

В процессе опытов исследователи узнали, что совокупная экспрессия антиоксидантов противодействует такому результату и очищает тау-белки природным методом. Труд исследователей может стать основой разработок новейшего способа терапии болезни Альцгеймера.

Источник: dni24.com