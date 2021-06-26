“Потеряла способность жить”. Дочь онкобольной Заворотнюк заговорила о депрессии

“Я что-то больше вообще не могу, не знаю, что со мной происходит. Не вывожу это все количество стресса, который на меня наваливается. Мне иногда кажется, что у меня силы закончились. Не знаю, на каких вибрациях я существую. Хочется, как в фильме “Люди в черном”, взять такую штучку и чтобы просто стерлась память, чтобы перестать все мысли прокручивать и переживать снова и снова”, – говорит Заворотнюк.

ВИДЕОВидео: Татьяна Сыкова / YouTube

“Вообще нет ресурса. Не понимаю, откуда черпать энергию, вдохновение. Потеряла способность жить и наслаждаться. Очень не люблю жаловаться, но последний год самый сложный из всех. Никак не могу собрать себя по кускам и начать жить. Так надоела сама себе. Вечные загоны и переживания”, – поделилась Анна уже в другом Stories.

Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram

Контекст:

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна – у нее диагностировали глиобластому, одну из самых опасных форм рака.

Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в конце ноября 2020 года Анна Заворотнюк назвала мать настоящим бойцом, заявив, что ей хватит сил справиться с недугом.

В мае 2021 года окружение артистки рассказало российским СМИ, что у нее начался рецидив.

Заворотнюк – мать троих детей. Кроме Анны, у нее есть сын Майкл (2000) от первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также дочь Мила, рожденная в 2018 году в браке с российским фигуристом Петром Чернышевым.

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