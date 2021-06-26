 

В “ПриватБанке” произошел сбой. У некоторых клиентов списали деньги с карт

26.06.2021, 16:04, Новости дня
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“Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, которые сегодня из-за досадного сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте. Наши специалисты работают над решением проблемы”, – отметил он.

https://www.facebook.com/sergaoleg/posts/4439072559458939

Банк обещает вернуть списанные суммы в течение суток.

Контекст:

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине. В декабре 2016-го коммерческое учреждение национализировали. Сейчас 100% акций банка принадлежат государству в лице Кабинета Министров Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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