ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсации четырем жертвам пыток, у которых правоохранители выбивали признание

Первый из пострадавших украинцев – киевлянин Валерий Бойко. Утром 9 июня 2011 года его задержали пять сотрудников СБУ возле его дома в Киеве. Полицейские надели на него наручники, завязали ему глаза, затолкали в микроавтобус и доставили в Ужгород.

В течение всей поездки заявитель оставался в наручниках и с завязанными глазами. Ему не давали еды, игнорировали просьбы дать попить или отпустить сходить в туалет. Несколько раз полицейские останавливались, чтобы поесть и выпить пива, оставив мужчину в наручниках и с завязанными глазами в запертом микроавтобусе с закрытыми окнами на жаре.

Вечером того же дня Бойко начал угрожать, что подаст жалобу на действия правоохранителей. Тогда они остановили машину в лесу, повалили его на землю и начали бить кулаками и ногами. Мужчину привязали к дереву, выстрелили несколько раз резиновыми пулями в ногу и приказали успокоиться. Затем Бойко привезли в здание Ужгородского управления СБУ и допрашивали до 23.30, несмотря на кровоточащие раны от избиений и выстрелов.

Днем 12 декабря 2008 года пять сотрудников киевского отделения милиции по борьбе с наркотиками задержали Наталью Панченко в квартире ее друзей в Дружковке Донецкой области. Панченко утверждает, что ее заперли в одной из комнат и вынуждали сказать, где лежат $300 тыс., которые она якобы забрала у наркоторговца. Правоохранители били Панченко по лицу, приставляли пистолет к голове и угрожали убить – женщина в ответ кричала, что ничего не знает о деньгах.

Через два часа на милицейской машине ее отвезли в Киев. Ее удерживали в нескольких изоляторах временного содержания без еды и воды два дня. По словам Панченко, 14 декабря ее доставили в пустой кабинет и трое из сотрудников милиции, участвовавших в ее задержании, стали снова спрашивать ее о деньгах. Панченко говорила, что ничего не знает, они били ее кулаками и ногами, надевали на нее противогаз, приставляли пистолет к ее голове, угрожали убить ее и ее родителей, посадить ее в тюрьму за торговлю наркотиками или подвесить за клитор.

На следующий день Панченко допросили без адвоката и продиктовали ей признательные показания в употреблении наркотиков. После того, как она их подписала, Панченко освободили под подписку о невыезде. В тот же день она отказалась от показаний. 21 августа 2012 года уголовное дело против нее закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

29 декабря 2007 года двое сотрудников милиции приехали в дом криворожца Михаила Клюя. По слова Клюя, ему скрутили руки за спину, надели наручники и затолкали в полицейскую машину. В отделении его привязали к стулу и потребовали признаться в том, что накануне он убил своего знакомого. Он все отрицал, милиционеры толкали его стул, от чего он упал на пол и ударился головой, грудью и коленями.

После этого его пытали электрическим током, душили пластиковым пакетом, надетым на его голову, до потери сознания. Клюй согласился отказаться от адвоката и подписать признательные показания. В тот же день его арестовали. На следующий день к нему попал адвокат и Клюй отказался от показаний. В 2012 году дело отправили на дорасследование. В 2014 году Клюя отпустили под залог. Дело все еще слушают в Саксаганском райсуде Кривого Рога.

20 октября 2010 года группа полицейских Днепровского райотдела Киева задержала одессита Дмитрия Гончаренко возле его дома и надела на него наручники. По дороге в Киев сотрудники милиции остановили машину в лесу, вывели его и потребовали, чтобы он признался в убийстве. В течение нескольких часов его били по всему телу, в том числе ногами и резиновыми дубинками, и душили до потери сознания пластиковым пакетом. Один из сотрудников также неоднократно сдавливал гениталии Гончаренко.

Мужчине приказали вырыть себе могилу, а затем заставили встать на колени на ее краю и приставили пистолет к голове. Один полицейский нажал на курок и выстрелил в сторону, а другой ударил Гончаренко в спину, и тот упал в могилу. Через несколько часов мужчину привезли в Киев. В Днепровском районном отделе милиции Гончаренко привязали ногами к стулу и продолжили избивать. Правоохранители угрожали проблемами его родственникам, если Гончаренко не признается в убийстве.

Через два дня пыток мужчина согласился признать, что убил знакомого вместе с двумя подельниками. В 2012 году Гончаренко осудили, в 2015 году Киевский апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение, а в 2016 году дело отправили на дорасследование. Сейчас дело снова находится в Днепровском райсуде Киева.

По результатам рассмотрения исков украинцев ЕСПЧ присудил Валерию Бойко компенсацию в €20 тыс., Наталье Панченко и Михаилу Клюю – по €15 тыс. и по €3500 их адвокатам, Дмитрию Гончаренко присудили €15 тыс.

Контекст:

В прошлом году Украина оказалась на третьем месте по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека. Большинство жалоб – от пострадавших в результате российско-украинского конфликта.

В апреле этого года журналисты “Радіо Свобода” выяснили, что адвокаты из России и оккупированных территорий спланированно подают тысячи заявлений в ЕСПЧ против Украины от имени жителей ОРДЛО.

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