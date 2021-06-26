 

В РПЦ оценили предложение о принудительной кастрации педофилов

26.06.2021, 16:01, Новости дня
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Принудительная кастрация не должна быть наказанием для педофилов, сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Я думаю, что такие меры в цивилизованном государстве вряд ли возможны. А вот постоянный контроль за такими людьми, я бы сказал, что это возможно и необходимо», – отметил Иларион в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

В сентябре 2020 года уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что необходимо устанавливать пожизненный надзор за педофилами и создать их реестр для борьбы с преступлениями против несовершеннолетних. Омбудсмен сделала такое заявление после гибели двух сестер в Рыбинске.

Митрополит пояснил, что поддерживает эту инициативу. «Я думаю, что любые меры, которые направлены на защиту детей, надо приветствовать, и я не думаю, что мы должны особенно заботиться о том, чтобы у педофилов был чистый паспорт или чтобы они имели свободу передвижения. Поэтому те предложения, которые исходят от Анны Юрьевны Кузнецовой, они, как правило, очень разумные, взвешенные, и они основаны на фактах, а факты свидетельствуют о том, что очень неблагополучно с этим, к сожалению, обстоят дела в нашем отечестве», – заключил священнослужитель.



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