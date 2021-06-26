 

Стала известна личность стрелявшего в бойцов СОБР в Иваново

26.06.2021, 16:01, Новости дня
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Стрелявший в бойцов СОБР и ликвидированный при задержании в пятницу в Ильинском районе Ивановской области, был президентом Ярославской федерации тайского бокса Евгением Мареевым, сообщили в СУ СК по Ивановской области.

«Мужчина, который открыл стрельбу по сотрудникам СОБР управления Росгвардии и был ликвидирован, – это Евгений Мареев, президент Ярославской областной федерации тайского бокса», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стрелявший мужчина на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Ивановской и Ярославской областей как владелец гражданского оружия не состоял.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в деревне Горяшино Ильинского района Ивановской области, в результате инцидента пострадал один человек. Стрелявший оказал сопротивление правоохранительным органам и был ликвидирован. По факту происшествия управление СК по региону возбудило уголовные дела по трем статьям УК РФ.



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