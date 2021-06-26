 

Кровавые разборки в Иваново: подозреваемый задержан

26.06.2021, 15:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ночь на 26 июня возле одного из частных домов на улице Лермонтова в городе Кохмы Ивановской области произошла стрельба. Несколько человек в итоге попали в реанимацию. Один – с огнестрельным ранением в грудь – погиб. Один из подозреваемых, который мог быть причастен к этим кровавым разборкам, был задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск других участников стычки. По предварительным данным, причиной ссоры, закончившейся стрельбой, могли стать имущественные споры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / Растущая военная угроза со стороны России отбрасывает густую тень на проект турецкого канала

29.01 / Мнение: Нелюди

28.10 / Бывший помощник Лукашенко о протестах в Белоруссии: Москва начинает дистанцироваться

22.08 / Мнение: Он и теперь еще тупо молчит (с)

12.07 / Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева поведала о своих тратах

17.02 / Жителя Риги приговорили к 20 годам строгого режима за оскорбление ветерана СС*

05.08 / Нино Нинидзе рассказала, кем для нее является бывший супруг Ксении Собчак

30.10 / Мнение: О новых тревожных симптомах у Владимира Путина

12.02 / TikTok, сколько до митинга осталось?

29.06 / В президентском особняке Аргентины обнаружили «инопланетянина»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика