 

Тестовая партия вакцины “Спутник V” произведена в Иране

26.06.2021, 15:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о производстве тестовой партии вакцины от коронавируса “Спутник V” (Гам-КОВИД-Вак) в Иране совместно с фармацевтической компанией
Actoverco. Препарат будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории страны.

Стоит отметить, что на сегодняшний день
Гам-КОВИД-Вак
зарегистрирован в 67 странах мира с общим населением 3,5 миллиарда человек. “Спутник V” – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. Об этом свидетельствуют данные регуляторов Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств.

Гам-КОВИД-Вак создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации. Это обеспечивает более продолжительный иммунитет, чем препараты, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

“Спутник V” уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией”, – отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что вакцина “Спутник Лайт” вышла в гражданский оборот. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, этот препарат будет выпускаться для вакцинации уже переболевших коронавирусом граждан, а также для повторной вакцинации тех, кто сделал прививку относительно давно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.09 / Марина Кравец впервые показала дочь на необычном видео

18.01 / Суд отправил Навального под арест на 30 суток

11.03 / Мнение: Про Твиттер. Тик-Так-Новости

31.07 / Мнение: Курбан-байрам

26.01 / Мнение: Аварийная посадка MQ-1C Gray Eagle в Нигере

06.08 / Мнение: Почему в СССР не любили обеспеченных людей

11.11 / Поздно: застроено

10.04 / В России воры в законе отказываются от титулов

19.07 / В Башкирии растет смертность от “неидентифицируемой пневмонии”

04.09 / В день штурма школы в Беслане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика