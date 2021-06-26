Тестовая партия вакцины “Спутник V” произведена в Иране

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о производстве тестовой партии вакцины от коронавируса “Спутник V” (Гам-КОВИД-Вак) в Иране совместно с фармацевтической компанией

Actoverco. Препарат будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории страны.

Стоит отметить, что на сегодняшний день

Гам-КОВИД-Вак

зарегистрирован в 67 странах мира с общим населением 3,5 миллиарда человек. “Спутник V” – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. Об этом свидетельствуют данные регуляторов Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств.

Гам-КОВИД-Вак создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации. Это обеспечивает более продолжительный иммунитет, чем препараты, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

“Спутник V” уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией”, – отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что вакцина “Спутник Лайт” вышла в гражданский оборот. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, этот препарат будет выпускаться для вакцинации уже переболевших коронавирусом граждан, а также для повторной вакцинации тех, кто сделал прививку относительно давно.