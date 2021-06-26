 

Эрдоган дал старт строительству канала в обход Босфора

26.06.2021, 15:30, Новости дня
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В Турции началась фактическая реализация проекта судоходного канала «Стамбул» между Мраморным и Черным морями в обход Босфора, о начале строительства объявил президент Тайип Эрдоган.

«Канал «Стамбул» – это новая страница в развитии Турции, новый шаг в дальнейшем укреплении нашего государства. По Босфору сейчас идет очень интенсивный трафик, один из самых напряженных в мире. Каждый проход большого судна по проливу несет серьезные риски аварий для города. Этот мост – первый шаг в реализации проекта канала», – цитирует ТАСС заявление турецкого лидера, прозвучавшее на церемонии в Стамбуле.

Эрдоган в субботу нажал кнопку, символизирующую начало строительства одного из утвержденных в проекте мостов через канал. Строительство канала, по словам главы государства, будет закончено через шесть лет.

Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор. В турецком МИД подчеркивали, что проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё.

Между тем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России.

О строительстве канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря, Эрдоган говорил еще в 2011 году, назвав его одним из крупнейших проектов XXI века. Канал должен значительно уменьшить транспортную нагрузку на пролив Босфор. В марте 2020 года он объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.



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