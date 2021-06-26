В Кремле опровергли сообщения об отказе в повышении не вакцинировавшихся сотрудников АП

Сообщения о том, что сотрудников администрации президента при отказе от вакцинации или ревакцинации не будут повышать, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это неправда», – сказал Песков РИА «Новости», комментируя сообщения о том, что сотрудников администрации президента и аппарата правительства не будут повышать, если они не пройдут вакцинацию или ревакцинацию.