 

В США посоветовали Вашингтону измениться, прежде чем учить Россию и Китай

26.06.2021, 15:30, Новости дня
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США следует сперва пересмотреть свое собственное поведение, прежде чем переориентировать свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей «основанного на правилах порядка», пишет в своей статье для The National Interest автор Брайан Кларк.

По его словам, Белый дом намерен защищать порядок, который зиждется на ограничивающем применение силы международном праве, однако Вашингтон и его европейские союзники считают, что такие страны, как РФ и Китай, нарушают эти правила, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Пекин использует свои вооружения, чтобы изменить статус-кво в Азии, говорится в статье. Так, Китай построил в Южно-китайском море несколько островов, заявив о своем суверенитете над всей акваторией.

Кларк обвинил КНР в строительстве военных постов и перебазировании войск к границе с Индией, а также регулярных полетах над островом Тайвань с целью запугивания.

Россию же автор осудил за отправку военной помощи в Сирию и Ливию, а также за якобы «оккупацию» Грузии и Украины и попытку «установить контроль» над Арктикой.

При этом Кларк полагает, что защищать порядок, основанный на правилах, нужно в первую очередь от самих США, которые постоянно их нарушают.

«Существует важное различие между тем, что делают Китай и Россия, и тем, что сделала Америка <…> В отличие от нее, Москва и Пекин живут в районах, где угрозы подстерегают их сразу за пределами границ. Поэтому лучший способ не стать жертвами этих угроз – это контролировать территории, на которых они проживают», – пишет эксперт.

Между тем, добавляет Кларк, Вашингтон использует свои вооруженные силы для ведения идеологических войн, однако большая часть из них не имеет значения для безопасности страны.

США, вместо попыток объединяться с союзниками для защиты основанного на правилах порядка, которого никогда не существовало, должны работать со своими соперниками для решения проблем безопасности, заключил автор. Ранее в США

признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией.



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