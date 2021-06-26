Не бойтесь покупать цветочные шорты: с ними получаются лучшие летние образы

Трудно представить теплое время года без шорт. Этот предмет одежды – идеальное решение для создания свежего летнего образа, особенно если они с цветочным принтом. С ними можно экспериментировать до бесконечности.

Цветочные шорты многообразны по стилям и материалам. Они могут быть разных фасонов и расцветок. Летние шорты великолепно сочетаются с самыми простыми топами и блузками. Отлично смотрятся темные шорты с лаконичными черными топами.

Потрясающее сочетание темно-синих шорт с цветочным рисунком с горчично-желтым топом (на главном фото).

Синие и голубые рубашки хорошо подойдут к шортам с цветочным рисунком, где есть оттенки синего.

Чтобы создать повседневный, но элегантный образ, к шортам с цветочным рисунком можно надеть серую блузку с расклешенными рукавами. Такой лук сразу привлекает к себе внимание. Материал блузки и строчка на ней только добавляют элегантности будничному образу.

Другой вариант верха к шортам с цветами повседневного образа – черная куртка с золотыми молниями. Куртка и золотой декор на шее отлично украшают весь наряд.

Для делового повседневного образа

К цветочным шортам предлагается подобрать однотонный жакет, который, как правило, присутствует в любом деловом гардеробе. Главное – подобрать шорты с подходящим цветом и сочетать их с простым верхом. Получится легкий деловой образ.

С джинсовым верхом

Еще одно беспроигрышное сочетание – шорты с цветочным рисунком и джинсовый верх. Деним сочетается практически со всеми вещами. Джинсовые рубашки и топы с цветочными принтами смотрятся великолепно.

Элементы такого наряда уравновешивают друг друга. Нотки цветочного принта гармонируют с грубым оттенком денима.

Если джинсовая рубашка не сочетается с шортами, можно дополнить образ джинсовым жилетом или курткой.

Розовые шорты с цветочным принтом

Розовые шорты с цветочным принтом так же универсальны, как и модели других цветов. Они выглядят потрясающе с топом, связанным крючком. Если дополнить образ массивными серьгами и браслетами, получится смесь бохо и шика.

Для мягких розовых оттенков подходят топы таких же тонов или трикотаж. С таким оттенком идеально сочетаются бежевые и коричневые аксессуары и обувь.

Шорты ярких оттенков розового, например пурпурные или цвета фуксии, можно сбалансировать кремовым или белым верхом.

Кружевные модели с цветочным рисунком

Подчеркнуть женственность помогут кружевные шорты с цветочным принтом.

Они в основном представлены в белых или кремовых тонах и сами по себе привлекают внимание, поэтому важно не переусердствовать с верхом. В этом случае лучше меньше. Например, с такими шортами отлично будут смотреться однотонные блузки мягких пастельных тонов, например голубого цвета.

С шортами с цветочным принтом можно носить не только блузки, нои базовые футболки.

Помимо белых отлично смотрятся коричневые или бежевые кружевные шорты с цветочным рисунком. Их хорошо сочетать с черными футболками или рубашками.

Для темных шорт лучше выбрать верхнюю часть более светлого цвета, чем нижняя.

Кстати, цветочный принт на шортах подходит не только для лета, но и для холодного времени года, если сочетать такие модели с кардиганом, свитером, курткой.