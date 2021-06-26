 

Ученые сообщили о причинах аномальной жары: виновен не только парниковый эффект

26.06.2021, 15:20, Новости дня
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Аномальная жара на нашей планете, наблюдающаяся за последние годы, объясняется не только парниковым эффектом и глобальным потеплением из-за загрязнения атмосферы, отмечают ученые.

Дело в том, что сейчас Земля получает колоссальное количество солнечной энергии, намного больше, чем обычно. Такое утверждение прозвучало от представителей NASA.

Они, в частности, сумели определить мощность получаемого солнечного излучения, благодаря спутниковым снимкам и другим данным, полученным из космоса. Кроме прочего, на Земле за последние десятилетия удвоилось число так называемых «тепловых ловушек», которые резко усиливают перегрев поверхности. Разумеется, снижена способность отражать лучи из-за таяния ледников.



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