 

Американцы подозревают правительство США в сокрытии информации об НЛО

26.06.2021, 15:10, Разное
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Стали известны данные об отношении рядовых американцев к теме связей правительства страны и НЛО. Так, многие рядовые жители подозревают власти в сокрытии информации об инопланетянах.
Рассказы о якобы контактах правительства США с инопланетянами существуют давно. После инцидента в городке Розуэлл в 1947 году о связях американских властей с пришельцами заговорили особенно уверенно. Темы вероятных отношений с представителями внеземных цивилизаций затрагиваются даже на пресс-конференциях президентов страны. Как оказалось, и сейчас порядка 70% граждан США уверены в том, что государство скрывает от них истинную правду об НЛО.

Об этом пишет издание The Hill, приводя информацию о проведенном ранее социологическом исследовании мнений простых американцев. Отвечая на вопросы в специальных анкетах, жители Соединенных Штатов выразили сомнения в том, что президент, Конгресс и другие представители государственной власти попросту не предоставляют общественности все данные, которыми обладают.

В возрастном разрезе социсследования оказалось, что наиболее склонны не доверять правительству молодые американцы, в категории от 18 до 34 лет таких респондентов оказалось 75 процентов. Люди постарше в группе 35-49 лет продемонстрировали аналогичную точку относительно неопознанных летающих объектов в 64 процентах случаев.

Источник: inforeactor.ru



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