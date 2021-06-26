Ольга Серябкина рассказала, почему не показывает мужа

Популярная российская певица Ольга Серябкина рассказала, почему не показывает своего мужа публике. По словам экс-солистки группы SEREBRO, нет никакой необходимости афишировать свою линую жизнь.

Не так давно Ольга Серябкина сыграла тайную свадьбу со своим избранником. После бракосочетания артистка не стремится рассказывать о подробностях личной жизни. Фанаты расстраиваются, что артистка практически никогда не показывает своего супруга.

Недавно Серябкина предложила фолловерам задать ей вопросы. Некоторые из них касались мужа артистки. Один из поклонников спросил, почему артистка скрывает свою личную жизнь. По словам Серябкиной, отсутствует всяческая необходимость афишировать избранника.

Известно, что артистка состоит в браке с Георгием Начкебия. Периодически его видят вместе с певицей на различных мероприятиях.

Источник: bimru.ru