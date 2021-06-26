В Украине новорожденных будут исследовать на генетические заболевания – глава Минздрава

“Мы внедряем определенные скрининговые вещи. Начинаем мы их с неонатального скрининга. То есть каждый новорожденный сегодня будет проходить скрининг на генетические заболевания. Мы расширяем список этих заболеваний с четырех, которые у нас были, до 21”, – сказал он.

Глава Минздрава анонсировал формирование реестра таких заболеваний и пообещал, что его ведомство сделает все возможное, “чтобы государство обеспечило медикаментозную коррекцию этих заболеваний на первых этапах жизни и позволило жить полноценной жизнью”.

“Параллельно мы говорим, что есть еще семейный скрининг. Перед тем как рожать, пары могут пройти определенные скрининговые исследования, посмотреть и оценить возможности возникновения генетически обусловленных заболеваний у своих детей. Это наш один из следующих этапов”, – объяснил Ляшко.

Контекст:

Неонатальный скрининг – обследование новорожденных детей для выявления ряда наследственных заболеваний до появления клинических признаков.

Сейчас в Украине, по данным Ивано-Франковской областной детской больницы, проводится неонатальный скрининг на следующие заболевания: фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, адреногенитальный синдром.

17 июня Верховная Рада внесла изменения в госбюджет Украины на 2021 год, направив 300 млн грн на проведение расширенного неонатального скрининга. Во время обсуждения документа Ляшко сообщил народным депутатам, что в настоящее время в Украине работают 12 центров неонатального скрининга.

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