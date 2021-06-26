Нардеп Буймистер заявила, что акцизный сбор на “зеленую” энергию будет играть на руку России

“В этой логике акциза есть одна огромная проблема. Что налог бизнес заплатит в любом случае, а вот получит ли он накопленные долги за “зеленый” ток? Как показала практика последнего года, очень и очень неопределенная перспектива”, – считает политик.

Она напомнила, что против Украины из-за проблем с расчетами по “зеленой” электроэнергии уже подан иск в международный арбитраж, еще 10 компаний готовятся к судам и общая сума исков достигает $10 млрд.

“Акциз – это не только иски на $10 млрд. Это еще значит убить в принципе перспективы нашей энергетической и экономической интеграции с Европейским союзом”, – предупредила Буймистер.

Политик заявила, что в Украине распространяют пропагандистские российские мифы о возобновляемой энергетике, например, что она самая дорогая, а атомная – самая дешевая.

“Я помню, еще Путин когда-то говорил, что никто о птичках не подумал. Все это – часть огромной геополитической игры. И с “Северным потоком – 2″, и с убийством или попытками ограничивать развитие альтернативных источников энергии, в частности в Украине”, – отметила она.

Нардеп сообщила, что мировые банковские учреждения сейчас финансируют только “зеленые” энергетические проекты, а в Европе уже 30 лет строят только активы с “зеленой” генерацией.

“Никто сегодня не инвестирует в угольные станции, даже в атомную энергетику, разве что очень избирательно. А “зеленая” энергетика – это основа развития сегодня энергетической отрасли в мире, не только в Украине. То есть если мы хотим в западный мир, то и нам нужно этот тренд продолжать и не уменьшать показатели, которых мы хотим достичь к 2035 году”, – заявила Буймистер.

В этой ситуации планы правительства ввести акциз и снизить цель по развитию ВИЭ с 30% до 17% являются “смущающим фактом”, сказала она.

“Если у нас будет только угольная генерация и атомная, о каких европейских рынках мы можем в перспективе в принципе говорить? Для всей нашей промышленной продукции и сельскохозяйственной также. Что нам тогда останется? Только одно – идти на поклон в Москву и в Китай. И искать только восточные рынки для своей продукции, потому что в Европе нас уже никто ждать не будет”, – считает народный депутат.

Контекст:

2 июня Кабинет Министров подал проект закона №5600, который в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. Парламентский налоговый комитет рекомендовал рассмотреть проект закона в сессионном зале.

В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета Министров Украины ввести акцизный налог на “зеленую” электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

В то же время существующие задержки с оплатой производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обратилась к властям Украины с требованием выплатить долги за “зеленую” энергию.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации “Главкома”, иск против Украины подала в том числе компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП “Гарантированный покупатель” заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.

Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи “зеленой” энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.

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