Все отстраненные после решения СНБО львовские таможенники вернулись на должности

В ведомстве заявили, что по итогам проверок большинство дисциплинарных производств в отношении отстраненных работников таможен закрыты из-за отсутствия в их действиях нарушений. Соответственно, работники таможни вернулись на свои должности. В отношении работников Галицкой таможни закрыты все дисциплинарные дела, и все 46 ранее отстраненных таможенников вернулись к работе.

“В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности”, – говорится в ответе на информационный запрос.

Вместе с тем в таможенной службе отметили, что в отношении 22 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы дисциплинарные производства продолжены.

Контекст:

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.

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