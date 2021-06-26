Представитель ВОЗ: вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом титре антител. Она отметила, что прививка не может нанести какой-либо вред организму из-за их наличия.

Вуйнович добавила, что всем привившимся от коронавируса и переболевшим ковидом людям не стоит забывать о санитарных правилах. Им все равно необходимо носить маски, использовать перчатки. По словам представителя ВОЗ, вирус все равно сможет пройти через организм защищенного человека и бессимптомно передаться

другому.

Напомним, в некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской, Тульской, Нижегородской, Калужской, Мурманской, Калининградской областях, а также в Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

Ранее “Дни.ру” писали, что в Москве с 28 июня на удаленную работу должны быть переведены не менее 30% сотрудников предприятий. Мера не касается тех, кто вакцинировался от коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.