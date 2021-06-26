Вакцина “Спутник Лайт” вышла в гражданский оборот

Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, этап контроля препарата завершился накануне, 25 июня. Теперь, когда первые серии “Спутника Лайт”

вышли с производства в оборот, граждане смогут получить эту вакцину.

Данный препарат, по словам

российского

министра здравоохранения, будет выпускаться для вакцинации уже переболевших коронавирусом граждан, а также для повторной вакцинации тех, кто сделал прививку относительно давно.

Мурашко рассказал также, что уже до конца июня 2021 года в гражданский оборот выйдут около 2,5 миллионов доз вакцины “Спутник Лайт”. Кроме того, министр отметил, что обороты производства препарата будут только наращиваться.

На сегодняшний день массовая вакцинация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. Первый в мире препарат от коронавируса был зарегистрирован в России Минздравом в августе 2020 года. Вакцину, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, назвали “Спутником V”. Кроме нее, в России также появились еще две отечественные вакцины от коронавируса: “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”. За создание первой ответственен центр “Вектор” Роспотребнадзора, а создателями второй стали специалисты Центра имени Чумакова РАН. В мае 2021 года стало известно, в России зарегистрировали еще одну вакцину — “Спутник Лайт”.