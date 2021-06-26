 

В Денисовой пещере на Алтае впервые нашли следы Homo sapiens

26.06.2021, 14:34, Новости дня
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Среди жителей Денисовой пещеры, в которой жили денисовцы, был и человек разумный (Homo sapiens), при этом в один момент они проживали там единовременно. К таким выводам пришли сотрудники Института эволюционной антропологии общества Макса Планка (Германия) и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Выводы ученых приводятся в журнале Nature и в издании «Наука и жизнь». Исследователи два года анализировали 728 образцов осадочных пород из Денисовой пещеры, человеческая ДНК обнаружена в 175 образцах.

Оказалось, что первыми в пещеру пришли денисовские люди, это произошло около 300 тыс. лет назад, около 130 тыс. лет назад они исчезли, но через 30 тыс. лет туда пришли другие денисовцы.

При этом неандертальцы в пещере начали появляться 170 тыс. лет назад, разные группы неандертальцев были в пещере в разное время, иногда они совпадали с денисовцами.

45 тыс. лет назад в Денисовой пещере появился человек разумный, при этом в пещере в тот момент были и неандертальцы, и денисовцы. Ученые полагают, что все три вида человека знали о существовании друг друга, и пользовались пещерой как естественным укрытием, при этом свидетельств того, что все три вида «сидели у одного костра» не обнаружено.

Ранее сообщалось, что археологи на Гибралтаре нашли след «последнего» неандертальца.



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