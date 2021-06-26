 

Глава Алтая провел встречу с волонтерами и активистами перед Днем молодежи

26.06.2021, 14:34, Новости дня
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Руководитель республики Алтай Олег Хорохордин провел встречу с активистами накануне Дня молодежи, в том числе с членами волонтерских движений, военно-патриотических клубов и с победителями конкурсов и соревнований.

«В начале встречи мы вместе провели забег на стадионе «Спартак». После этого в легкой, неформальной обстановке обсудили дальнейшее развитие спорта в нашем регионе, поддержку детских, молодежных и творческих объединений, создание центров для проведения досуга и творческой деятельности, в целом поговорили о точках роста и перспективах региона», – сообщил губернатор в своем Instagram.

Он отметил, что в регионе сейчас живут около 58 тыс. молодых людей от 14 до 35 лет, у них есть свои проекты, цели и жизненные установки. «Именно они будут развивать республику Алтай», – подчеркнул Хорохордин.



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