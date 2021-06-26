 

Ученые доказали, что китайские дикие кошки не являются предками домашних котов

26.06.2021, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

До сих пор в среде зоологов принято полагать, что прямым предком домашней кошки являются китайские дикие коты. Они очень похожи внешне, но у них весьма слабые родственные связи, утверждают авторы новой научной работы.

Исследование проводила группа ученых из разных стран. В нее вошли представители научных учреждений США, Китая, РФ и Малайзии.

В основном, они сосредоточились на детальном изучении генетики домашних и диких кошек. В результате они получили неопровержимые доказательства того, что между этими животными нет прямой родственной связи. Таким образом, мы снова не можем сказать, откуда же взялись наши пушистые любимцы и кто был их общим предком? Не исключено, что домашние кошки стали результатом скрещивания разных видов диких.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Бойцы ЧВК “Вагнер” и белорусские оппозиционеры Статкевич и Тихановский проходят по одному делу – Следком Беларуси

24.02 / “Пошловато”. Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью

15.11 / Qualcomm не сможет поставлять чипы 5G компании Huawei

11.08 / “Шахтер” вышел в полуфинал Лиги Европы

25.02 / Ромни предрёк Трампу уверенную поддержку республиканцев при новом выдвижении в президенты

19.06 / Власти Харькова предложили владельцам ресторанов, где отравились десятки человек, оплатить их лечение

10.04 / Мошенники начали продавать поддельные AirPods

30.04 / Бродячие собаки искусали школьника в Татарстане

08.09 / Вторичный авторынок РФ по итогам августа вырос на 10%

07.11 / Ученые доказали, что мысли материальны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика