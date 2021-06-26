Ученые доказали, что китайские дикие кошки не являются предками домашних котов

До сих пор в среде зоологов принято полагать, что прямым предком домашней кошки являются китайские дикие коты. Они очень похожи внешне, но у них весьма слабые родственные связи, утверждают авторы новой научной работы.

Исследование проводила группа ученых из разных стран. В нее вошли представители научных учреждений США, Китая, РФ и Малайзии.

В основном, они сосредоточились на детальном изучении генетики домашних и диких кошек. В результате они получили неопровержимые доказательства того, что между этими животными нет прямой родственной связи. Таким образом, мы снова не можем сказать, откуда же взялись наши пушистые любимцы и кто был их общим предком? Не исключено, что домашние кошки стали результатом скрещивания разных видов диких.