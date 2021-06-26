Дачникам советуют завести кур, чтобы получать хорошие урожаи яблок
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Оказывается, компост на основе куриного помета помогает существенно увеличить урожай яблок. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие данный вопрос.
Технология компостирования давно известна любому опытному дачнику, огородники или садоводу. Здесь фокус состоит в том, чтобы засыпать в компостную яму как можно больше куриного помета.
Затем полученное удобрение рассыпают под стволами фруктовых деревьев, которые получают питательные вещества, необходимые для здорового роста и плодоношения. В некоторых случаях урожай может увеличиться в разы, отмечают ученые. Растения также меньше болеют. А плоды отличаются лучшим вкусом и дольше хранятся после сбора урожая.
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