Беременных женщин призывают отказаться от употребления корня солодки

Егане Озджан, врач, призывает беременных женщин воздерживаться от употребления корня солодки. В нем содержится глицирризин, который негативно воздействует на формирование мозга ребенка в утробе матери.

Корень солодки обладает многими полезными свойствами. Его добавляют в чай, продукты питания. Он способен защитить слизистую желудка, приносит пользу при ревматических заболеваниях и язве, успокаивает больных эпилепсией. Но если злоупотреблять продуктом, то могут возникнуть симптомы интоксикации. Специалисты наблюдали и появление головной боли, тошноты, повышение давления, также существует вероятность остановки сердца.

Егане Озджан, эксперт по фитотерапии и гомеопатии, сообщает, что проведенные исследования последних лет продемонстрировали, что корень солодки запрещен к употреблению людям с повышенным давлением, болезнями сердца, беременным женщинам. Опасность продукта заключена в том, что у беременных могут начаться роды раньше положенного срока. Если принимать корень солодки в больших количествах, то может замедляться умственное развитие ребенка, он негативно воздействует на формирование мозга. Глицирризин, который содержится в продукте, приводит к синдрому дефицита внимания.

Специалист напоминает, что жидкий препарат корня солодки нужно добавлять в воду, но так как он вызывает гипокалиемию и сердечную недостаточность, то лакомиться им нельзя более 9 недель, а ежедневная доза не должна быть больше 200-600 миллиграммов. Также не стоит выбирать корень солодки людям, имеющим высокое артериальное давление, болезни сердца, так как он взаимодействует с антиаритмическими лекарствами. Этот продукт запрещен и во время химиотерапии.

Источник: inosmi.ru