Смартфон Oppo A93s 5G оснастят процессором Dimensity 700 и 48-Мп камерой

Новый смартфон с мощным процессором и большой камерой готовит компания Oppo. A93s 5G оснастят однокристальной платформой Dimensity 700 и камерой на 48 Мп.

Компания Oppo известна своими доступными и в то же время высокотехнологичными устройствами. Сейчас в Сети появилась информация о подготовке брендом выпуска нового смартфона. Oppo A93s 5G получит, как и следует из названия, модем для работы в мобильных сетях пятого поколения. Как свидетельствуют данные, обнародованные региональным оператором China Telcom, новинку уже готовят к продажам.

Мощность, продуктивность и быстродействие аппарату обеспечивает однокристальная платформа Dimensity 700 от MediaTek. В него включено восемь вычислительных ядер, частота которых достигает 2,2 ГГц, за графику в процессоре отвечает ускоритель ARM Mali-G57 MC2. Дополняет чипсет 8-гигабайтный модуль оперативной памяти, для хранения любого рода контента в Oppo A93s 5G задействован внутренний флэш-накопитель вместительностью 128 и 256 гигабайт в зависимостью от модификации.

Смартфон принадлежит к среднеценовой категории, его 6,5-дюймовый экран с разрешением FHD+ получил небольшое отверстие под фронтальный объектив на 8 мегапикселей. Основная тыльная камера содержит три датчика, главный из которых имеет разрешение в 48 миллионов точек, а пара вспомогательных сенсоров здесь 2-мегапиксельные. Высокая автономность девайса достигается благодаря аккумулятору емкостью в 5 тысяч мА•ч. Пополнить его энергию можно с помощью 18-ваттной подзарядки.

Есть в Oppo A93s 5G также сканер отпечатков пальцев, вынесенный на боковую грань. Подключение внешних устройств и зарядки возможно через порт USB формата Type-C, для наушников предусмотрен традиционный разъем на 3,5 миллиметра. В продажу аппарат выпустят уже совсем скоро, презентация гаджета намечена на 7 июля. Пока известно о трех вариантах оформления дизайна с поэтичными названиями Summer Night Star River, Early Summer Light Sea и White Peach Soda. Ориентировочная стоимость устройства составит порядка 310 долларов за базовую комплектацию.

Источник: astera.ru