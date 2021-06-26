 

Украинка Надежда Киченок в паре с румынкой пробилась в финал турнира WTA в Германии

26.06.2021, 14:10, Новости дня
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В полуфинале сеяная на турнире второй украинско-румынская пара со счетом 6:4, 6:4 выиграла у Вивиан Хайзен из Германии и Кветы Пешке из Чехии, которые были сеяными четвертыми.

В финале турнира WTA Киченок и Олару сыграют против сеяных первыми Дарьи Юрак из Хорватии и Андреи Клепач из Словении.

“Большой теннис Украины” отмечает, что для украинки и румынки финал в Бад-Хомбурге-фор-дер-Хеэ станет вторым в сезоне. В марте они выиграли турнир в российском Санкт-Петербурге.

Контекст:

Bad Homburg Open проходит на травяном покрытии с 20-го по 26 июня, призовой фонд турнира составляет $190 тыс.

Надежда Киченок – родная сестра украинской теннисистки Людмилы Киченок, которая в паре с японкой Макото Ниномией не смогла 25 июня пробиться в финал турнира WTA в британском Истборне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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