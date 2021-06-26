 

Экс-замминистра юстиции Украины Бернацкая станет мамой

26.06.2021, 14:10, Новости дня
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“Скоро нас станет трое. Счастье в пути”, – написала она. В комментариях пару поздравляют с будущим пополнением в семье.

“Молодцы! Идеальная пара”, – пишет бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко.

“Счастья”, – пожелал паре экс-нардеп Андрей Лозовый.

https://www.facebook.com/sevostianova/posts/10223079941399444

Контекст:

Бернацкая – заслуженный юрист Украины, с 2015-го по 2018 год была первым заместителем министра юстиции. 5 октября 2018 года была избрана на должность секретаря Центральной избирательной комиссии Украины. Она замужем Русланом Бернацким – управляющим партнером международной юридической компании Integrites.

В январе прошлого года она стала фигуранткой дела о создании схемы хищения денег с использованием механизма обращения в ЕСПЧ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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