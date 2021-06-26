 

Более 100 тысяч петербуржцев подписали петицию с требованием передать город под управление Сергея Собянина

26.06.2021, 16:37, Разное
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Петиция с требованием незамедлительно ввести в Санкт-Петербурге внешнее управление была создана на портале change.org 25 июня 2021 года. За первые сутки её подписали более 100 тысяч человек.

– Своими действиями на посту губернатора Беглов доказал свою некомпетентность. Горожане не видят ни одной сферы, где бы он был успешен – он провалил борьбу с коронавирусом, при нём фактически остановилось строительство метро, городская экономика находится в стагнации. Особенно это заметно, если сравнить с тем, что происходит в Москве. Благодаря компетентному руководству Сергея Семёновича Собянина столица России хорошеет с каждым днём. Мы, потомки ленинградцев, хотим жить так же, как в Москве. Поэтому мы требуем незамедлительно отстранить Беглова и ввести в Санкт-Петербурге прямое правление московского мэра Сергея Собянина, – говорится в петиции.

Александр Беглов отказался от комментариев, но, как сообщил наш источник в Смольном, губернатор Петербурга приказал составить поимённый список всех подписавших петицию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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