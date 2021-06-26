Мнение: Как грибник ограбил советский народ

В «Крокодиле» разбирают историю преступника. Злоумышленник прилетел в Сочи, походил по ресторанам, захотелось грибочков. А грибов нигде нет — только шашлык. В одном из ресторанов повар вышел на вопли раздосадованного клиента и объяснил проблему — грибы в городе закончились. Нет грибов ни в системе государственной торговли, ни даже на рынке.

Тут-то у мошенника и родилась идея преступной схемы. Он вернулся к себе домой, в Тамбовскую область, и начал платить местным жителям большие деньги за сбор грибов. Собранные грибы злодей паковал в сшитые женой мешки, чтобы отвезти в рестораны города Сочи, где из грибов делали жульены и рулеты, подавали под соусом пикан. Цитирую дальше из статьи в «Крокодиле»:

https://monetam.livejournal.com/1615996.html

Оборотистый человек начал класть в свой карман буквально на земле растущие деньги.

За время существования семейного грибного дела его доходы начали исчисляться шестизначными суммами. Фирма готовилась широко отметить первый юбилей с приглашением особо активных сборщиков грибов.

Да, не удивляйтесь.

Семейство спекулянтов Плешивцевых в течение нескольких лет открыто, а порой и просто цинично занималось уголовно наказуемой практикой. Знали об этом односельчане? Да уж никто не предполагал, что скупает грибы А.Плешивцев потому, что страсть как любит побаловаться по субботам наваристой похлебкой из рыжиков и лисичек. Были ли наслышаны о плешивцевских челночных авиарейсах «Тамбов — Сочи», «Тамбов — Кисловодск», «Тамбов — Ессентуки» работники Троицко-Вихляйского сельского Совета – его председатель П.Половинкин и секретарь Е.Попова? Не только наслышаны. Своими руками выписывали представители власти Плешивцеву справки, в которых он фигурирует как невероятно удачливый грибник, имеющий желание продать излишки самолично заготовленных даров леса. Без этих справок получал бы гриботорговец от ворот поворот в ресторанах, но всегда имелась при Плешивцеве справка с печатью. И справке, подписанной председателем сельсовета, верили и даже оказывали её подателю всяческое содействие.

Земляки были прекрасно осведомлены о деятельности А. Плешивцева, рестораторы догадывались…

И никого это нисколько не смущало.

А может, даже и удерживало от желания сообщить о деятельности спекулянта. Понятна логика — ну, сообщим куда следует, ну и что? В Сочи и прочих курортных местах тогда опять не сыщешь и намека на грибные блюда, а там, где этих грибов завались, там их никто не купит.

Так что разоблачение преступника — целиком и полностью заслуга Сочинского следственного отдела УВД.

Сейчас на календаре 2021 год. Я декадентствую: только что вернулся из магазина у дома, ем хрустящий французский багет с пахучим брянским сыром. Багет испекла частная торговая сеть, сыр сделали частные сыровары.

Наверное, это всё очень неправильно. Разве должен порядочный человек тратить свои заработанные тяжёлым трудом 300 рублей на такие буржуазные излишества, как сыр и багет? Вот в СССР жуликов-грибников сажали. Меньше денег тратили рабочие в магазинах на разную ерунду, больше денег оставалось в бюджете на важные государственные задачи.