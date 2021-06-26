Кто-кто подал на развод? – Личное мнение

Издание Супер, которое известно тем, что публикует информацию, которая очень нравится селебврунишкам, но зачастую не выдерживает и малейшей критики, заявило вчера, что Ксения Бородина подала на развод со своим Омаром.



Фото: Соцсети

«Как стало известно Super, Ксения Бородина подала документы на расторжение брака со своим мужем Курбаном Омаровым. С недавних пор супруги больше не живут вместе.

Super связался с телеведущей, которая во время телефонного разговора подтвердила информацию о разводе».

Прочитав эту короткую новость, я заржала. Давно так не смеялась.

Нет, ну понятно, что грядущий развод Бородиных неизбежен, и я не отказываюсь от своих слов, когда полгода назад первой написала об этом, а мне не верили.

Развод состоится по объективным причинам — всё к этому шло. Но, простите, при чём тут Ксения — она тут ведомая, а не инициатор.

У любого развода есть предыстория. Набор событий, которые и приводят к расторжению брака.

Когда под Новый год закрыли Дом 2, Ксения лишилась большей части доходов, а в среднесрочной перспективе лишится и всех, потому что без ротации на ТНТ, её Инстаграм покинут последние боты, великий пейсатель на диване быстро смекнул, что халява закончилась, сидеть на шее ему не дадут, заставят работать, а он не по этой части.

Ксения, что вполне логично в ситуации безработицы, попробовала заставить мужа сделать какой-то бизнес, о котором они всё время твердят. Омар попробовал организовать марафон для несчастных женщин и продавал там участие за 500, если не ошибаюсь, рублей, но что-то пошло не так — не знаю деталей.

И тут, как я предполагаю, и начались ссоры, как бывает в семьях, которые построены не на любви друг к другу, а по иным причинам.

Друг и дрессировщик покойного Шантика совершенно верно оценил происходящее. Без Дома 2 его жена ничем не отличается от него самого — фильтрики в Инстаграме он накладывает не менее поразительные.

Курбан демонстративно включил мужика, которого все хотят, и пошёл брать кредит. Ксения обиделась и жила в другом отеле.

Могла ли подать Бородина на развод сама? Да очевидно, что нет — свои перспективы после она оценить вполне способна.

Очередной питомец публичной трансляции после развода? Так сама уже — женщина в возрасте, какой ей питомец? Да и на какие шиши его содержать, когда даже Курбанчику не хватает?

Если документы уже поданы на развод, то это решение Омара, но никак не Ксении, как я почему-то уверена.

Ну, а кто первый добежал до редакции издания Супер, где работает очень миленькая Алёна Блин, это не так уж и важно — мало ли, что там написали? И на заборе всякое пишут — не всему же верить.

Бедная Ксюша, очень жаль её. Я надеялась, что её брак продлится хотя бы до осени.

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