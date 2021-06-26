 

Мнение: «Новосибирский синдром» в Забайкалье

26.06.2021, 13:38, Разное
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Прислали видео из Забайкалья о погонях сотрудников ДПС за мотоциклистами. Посмотрел.

Прочитал текстовую версию.

О чем видео и текст? О забавах местных сотрудников ДПС, устраивающих погони за мотоциклистами. Одна из погонь закончилась трагически –  мотоцикл въехал в стадо коров, мотоциклист и пассажир погибли.

Удивило, что и в видеозаписи и в публикации никто не удивляется, что мотоциклисты в тех краях  не останавливаются, пытаются уйти от погони… Удивило возмущение, что  сотрудники ДПС гоняются за мотоциклистами.  Правда не совсем понятно, в чем вина сотрудников ДПС, в чем они не правы?

Может, это «новосибирский синдром»? Под Новосибирском экипаж ДПС догнал нарушителей. Финал этой погони известен – один застрелен,  двое – в тюремной камере.

Может, забайкальские мотоциклисты потому и пытаются уйти от погони, что опасаются оказаться в СИЗО или в могиле?

На снимке: Новосибирск, свадьба Ильчина Исмаилова, который сейчас в тюремной камере. Стоит – Вакил Абдуллаев,  которого недавно  похоронили. Исмаилова и Абдуллаева экипаж ДПС догнал… Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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