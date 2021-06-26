Захарова сочла ценности Запада либеральным тоталитаризмом

Объединение стран Запада на противостояние с Китаем является примером замены международного права миропорядком, а защищаемые Западом «ценности» оказываются настоящим «либеральным тоталитаризмом», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вчера в интервью журналистам газеты «Нью-Йорк таймс» Госсекретарь США Блинкен заявил, что взгляды Вашингтона и Парижа совпадают в том, что Китаю не следует позволять играть доминирующую роль в мире. Фраза не просто высокомерная, но и отражающая суть западных маневров. Почитав материалы западных СМИ по итогам состоявшейся в Британии в начале июня встречи «Группы семи», складывается устойчивое ощущение, что она имела антикитайский подтекст. Лейтмотив один – встреча в Карбис-Бэе стала первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что это еще один пример замены международного права миропорядком, основанным на правилах.

«Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть. И они пытаются распространить свои новые устои на весь мир», – подчеркнула Захарова.

По словам Захаровой, как раз вскоре после саммита были опубликованы сенсационные подробности американо-японского военного сотрудничества, написала она.

«Оказывается, курс на противостояние Запада с Китаем был взят как минимум с середины десятых (что тщательно скрывалось). Бывший заместитель министра обороны Японии Т. Куроэ признался в интервью «Асахи», что Токио и Вашингтон специально пересмотрели программный документ – «Руководящие принципы японо-американского оборонного сотрудничества» – на случай «ракетной провокации Народной республики» и возможной японо-американской контратаки по Китаю. И после этого кто-то будет утверждать о миролюбиво-оборонительном характере системы THAAD?» – возмутилась Захарова.

Кроме того, по ее словам, военно-политические меры подкрепляются мерами экономическими. Все это подкрепляется мерами экономическими. «Меркель, выступая недавно, выразила надежду, что на следующем семерочном саммите будут запущены конкретные проекты по антикитайской инфраструктурной экспансии «мировых демократий» (в первую очередь – в африканских странах)», – сообщила она.

«Столь яро защищаемые Западом «ценности» на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?» – заключила Захарова.

Ранее минторг США внес в черный список пять китайских компаний.

Напомним, 8 июня стало известно, что Китай подготовил контрмеры в ответ на санкции Запада. В начале июня действующий президент США Джо Байден расширил санкции против Китая. Ранее 45-й президент США Дональд Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги связанных с китайскими военными фирм.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.